Perre Antik Kenti'nde Kar Manzarası Adıyaman'ı Büyüledi

Kommagene Uygarlığı’nın 5 büyük kentinden biri olarak bilinen Perre Antik Kenti, Adıyaman’da etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünerek eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Tarihi dokunun beyaz örtüsü

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alan Perre Antik Kenti, kar örtüsünün altında adeta büyüleyici bir atmosfere kavuştu. Kayalara oyulu mezar yapıları, tarihi taş yolları ve kalıntılar, karla birlikte daha da dikkat çekici hale geldi.

Kar kalınlığı ve etkileri

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, il merkezinde yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken kırsal bölgelerde ise 20-25 santimetreyi buldu. Yağışın ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok noktada kar örtüsü kalınlaştı.

Perre Antik Kenti’nde ortaya çıkan beyaz manzara, tarihle doğanın buluştuğu eşsiz bir tablo sunarken, karla kaplanan tarihi yapılar bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çekti.

Perre Antik Kenti'nde kar manzarası hayran bıraktı