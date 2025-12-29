DOLAR
Perşembe Yaylası'nda Sıfırın Altında 10 Derecede Kano Etkinliği

Tokat-Ordu sınırındaki Perşembe Yaylası'nda sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye düştüğü mendereslerde doğaseverler kano yaparak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:33
Tokat ile Ordu sınırında yer alan Perşembe Yaylası'ndaki menderesler, dondurucu soğuğa rağmen doğa ve spor tutkunlarını ağırladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece'ye kadar düştüğü yaylada, Tokat ve Ordu'dan gelen doğaseverler kano sporu yaptı. Buzla kaplanan kıvrımlı mendereslerde kanolarıyla ilerleyen sporcular, zaman zaman kürekleriyle buzları kırarak yollarına devam etti.

Zorlu şartlara rağmen eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirilen kano etkinliği, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

"Sıfırın altında 10 derecede kano keyfi"

Nazif Karakoç soğuk havaya aldırış etmeden doğayla iç içe spor yapmanın keyfini yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün karlı bir kış gününde Tokat ile Ordu il sınırlarını birbirine ayıran muhteşem menderesleriyle ünlü Ordu ili Aybastı ilçesi Perşembe yaylasında Ordu kano ailesiyle beraber bir etkinlikteyiz. Kar yağışı devam ediyor. Karlı bir günde mendereslerde kano yapacağız. Sıfırın altında 10 derecede Perşembe Yaylası’nda kano etkinliğimiz devam ediyor. Şu anda arkadaşlar buzları kırarak yollarına devam etmeye çalışıyorlar."

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

