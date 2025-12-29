DOLAR
Karapınar'da Beklenen Kar Yağışı Geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah ilçeyi beyaz örtüyle kapladı; kuraklıktan etkilenen tarım için umut oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:17
Konya’nın Karapınar ilçesinde uzun süredir beklenen kar yağışı dün gece başladı ve sabah saatlerinde ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Kuraklığa karşı umut

Tarımda önemli bir yer tutan Karapınar bu yıl kurak bir kış geçirirken, kuraklık nedeniyle hem yeraltı su seviyesinin düşmesi hem de ekili ürünlerde verim kayıpları endişe yaratıyordu. Gece başlayan kar yağışı, çiftçiler için adeta bir can simidi oldu.

Kar kalınlığı

Kar yağışının, ilçenin yüksek bölgelerinde 10 santime kadar ulaşması bekleniyor.

