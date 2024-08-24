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Peynir 400 TL'den 275 TL'ye, Yumurta 93 TL'den 71 TL'ye düştü: CarrefourSA'da büyük indirim günleri başladı

CarrefourSA'da şarküteri, peynir ve et ürünlerinde yüzde 45'e varan büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 24.08.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 17:30
Peynir 400 TL'den 275 TL'ye, Yumurta 93 TL'den 71 TL'ye düştü: CarrefourSA'da büyük indirim günleri başladı

CARREFOURSA'DA ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

CarrefourSA, müşterilerine özel olarak hazırladığı indirimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Şarküteri ürünleri, peynir çeşitleri ve et ürünlerinde yüzde 45'e varan indirimlerle dolu bu kampanya, CarrefourSA Kart sahiplerine sunulan fırsatlarla daha da cazip hale geliyor. CarrefourSA'da kaçırılmayacak bu fırsatlar, okul alışverişi sezonunda ailelerin bütçesine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. İşte indirimli ürünler ve detaylar.

Peynir 400 TL'den 275 TL'ye, Yumurta 93 TL'den 71 TL'ye düştü: CarrefourSA'da büyük indirim günleri başladı

İNDİRİMDEKİ PEYNİR ÇEŞİTLERİ

CarrefourSA, özellikle peynir severler için muhteşem indirimler sunuyor. İster kahvaltılarda, isterse de yemeklerde tercih edebileceğiniz birçok peynir çeşidinde özel indirimler sizleri bekliyor.

  • İçim Kaşar Peyniri 600 Gr: CarrefourSA Kart ile yüzde 21 indirimle 221,95 TL yerine 175,00 TL'ye düşen İçim Kaşar Peyniri, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.
  • Carrefour Yarım Yağlı Tost Peyniri 600 Gr: Tost severler için ideal olan bu peynir, yüzde 35 indirimle 145,00 TL yerine sadece 94,90 TL.
  • Altınkılıç Klasik İnek Peyniri Kg: Geleneksel lezzetlerden vazgeçemeyenler için, yüzde 31 indirimle 399,00 TL yerine 275,00 TL'den satışa sunuluyor.
  • İçim Süzme Beyaz Peynir 500 Gr: Yüzde 19 indirimle 110,95 TL yerine 89,75 TL'ye düşen bu beyaz peynir, sofralarınızda yerini almayı bekliyor.
  • La Vache Qui Rit Light Üçgen Peynir 8'li: Yüzde 50 indirimle sadece 27,00 TL olan bu ürün, hem hafif hem de lezzetli bir alternatif olarak raflarda yerini alıyor.

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM YAĞMURU

CarrefourSA'nın şarküteri ürünleri de indirimlerle dolu. İster sabah kahvaltılarında, ister atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

  • Apikoğlu Parmak Fermente Sucuk 200 Gr: Yüzde 38 indirimle 289,90 TL yerine 179,90 TL'den sunulan bu sucuk, fermente lezzetiyle damakları şenlendiriyor.
  • Carrefour Hindi Füme 50 Gr: Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, sadece 17,95 TL. Hem lezzetli hem de hafif bir seçenek olarak tercih edilebilir.
  • Carrefour Isıl İşlem Görmüş Sucuk 200 Gr: Kaliteli sucuk severler için 108,00 TL gibi cazip bir fiyatla satışa sunulan bu ürün, sofralarınıza lezzet katacak.
  • Carrefour Dana Macar Salam 50 Gr: Yalnızca 25,50 TL'ye alabileceğiniz bu ürün, atıştırmalık olarak ideal bir seçenek sunuyor.

CarrefourSA'da şarküteri ve peynir ürünlerinin yanı sıra et ürünlerinde de indirimler devam ediyor. CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak sunulan bu indirimlerle, kaliteli et ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Peynir 400 TL'den 275 TL'ye, Yumurta 93 TL'den 71 TL'ye düştü: CarrefourSA'da büyük indirim günleri başladı

  • Pınar Tereyağ 1000 Gr: Yüzde 17 indirimle 472,45 TL yerine 389,95 TL'ye düşen bu tereyağı, kahvaltıların vazgeçilmezi olacak.
  • Nutella Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 99,90 TL'den satışa sunulan bu lezzet, kahvaltılarda tatlı bir dokunuş arayanlar için ideal.
  • Carrefour Gezen Tavuk Yumurtası 15'li M Boy: Yüzde 20 indirimle 65,90 TL yerine 52,72 TL'ye alabileceğiniz bu yumurtalar, doğallığıyla sofralarınızı süslüyor.

CARREFOURSA KART SAHİPLERİNE ÖZEL İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR

CarrefourSA, müşterilerine daha fazla avantaj sunmak adına CarrefourSA Kart sahiplerine özel indirimlerle dolu kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu özel kart ile yapacağınız alışverişlerde yüzde 45'e varan indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Özellikle okul sezonunda artan harcamalarınızı dengelemek ve bütçenizi korumak için bu indirimleri kaçırmayın.

 CarrefourSA'nın şarküteri, peynir ve et ürünlerinde sunduğu bu indirim fırsatları, kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olmanızı sağlıyor. CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak sunulan bu kampanyalarla, günlük alışverişlerinizi daha hesaplı bir hale getirebilirsiniz. İndirimlerden yararlanmak için en yakın CarrefourSA mağazasını ziyaret edin veya online alışveriş imkanlarını kullanarak bu fırsatları değerlendirin.

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