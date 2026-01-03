Porsuk Çayı'nın Buzlu Yüzeyi Çöple Kaplandı

Eskişehir’in simgesinde kirlilik görüntüsü

Eskişehir’de Porsuk Çayı, havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu. Birkaç gündür buzlu olan çayın yüzeyindeki atık maddeler kötü bir görüntü oluşturdu.

Görüntülerde ambalajdan şişeye, tahtadan bir çift ayakkabıya kadar çeşitli atıkların çöp kutuları yerine Porsuk Çayı’na atıldığı dikkat çekti. Bu duyarsız davranış, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Öte yandan bazı güvercinlerin ve kedilerin Porsuk Çayı’nın buz tutan yüzeyinde dolaştıkları görüldü.

ESKİŞEHİR'DE PORSUK ÇAYI'NIN BUZ TUTAN YÜZEYİNDEKİ ATIK MADDELER KÖTÜ GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU.