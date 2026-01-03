DOLAR
Porsuk Çayı'nın Buzlu Yüzeyi Çöple Kaplandı

Eskişehir’de Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyinde ambalaj, şişe ve hatta ayakkabı gibi atıklar görüldü; görüntü tepki çekti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:24
Eskişehir’in simgesinde kirlilik görüntüsü

Eskişehir’de Porsuk Çayı, havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu. Birkaç gündür buzlu olan çayın yüzeyindeki atık maddeler kötü bir görüntü oluşturdu.

Görüntülerde ambalajdan şişeye, tahtadan bir çift ayakkabıya kadar çeşitli atıkların çöp kutuları yerine Porsuk Çayı’na atıldığı dikkat çekti. Bu duyarsız davranış, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Öte yandan bazı güvercinlerin ve kedilerin Porsuk Çayı’nın buz tutan yüzeyinde dolaştıkları görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

