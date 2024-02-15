Portakallı Kek nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Portakallı Kek Nasıl Yapılır?

Portakallı kek, hem lezzetli hem de kolay bir tatlıdır. Portakalın ferahlatıcı aroması ile kekin yumuşak dokusu birleşince ortaya harika bir sonuç çıkıyor. Portakallı kek yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle:

Portakallı Kek Malzemeleri

1,5 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı ay çiçek yağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 kahve kaşığı tarçın

Portakallı Kek Yapılışı

Portakallı kek hamurunu hazırlamak için önce toz şeker ve yumurta iyice çırpılır. Ardından ay çiçek yağı ve süt eklenip karıştırılır. Sonra portakal suyu, portakal kabuğu rendesi, kabartma tozu ve un yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir hamur elde edilir. Hamur yağlanmış bir kek kalıbına dökülür ve üzerine tarçın serpilir. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirilir. Portakallı kek fırından çıkarıldıktan sonra soğumaya bırakılır. Soğuyan kekin üzerine pudra şekeri serpilir ve dilimlenerek servis edilir.

Afiyet olsun!