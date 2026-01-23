Posof, Sakin Şehir (Cittaslow) Yolunda Büyük Aşama

Ardahan'ın Posof İlçe Belediyesi, 2025'te başlattığı Sakin Şehir (Cittaslow) adaylık sürecinde önemli bir aşama kaydetti.

Hava Kalitesi Ölçümleri Bilimsel Verilerle Onaylandı

İlçede 27 Kasım-3 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen hava kalitesi ölçümleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Ölçüm sonuçlarına göre, ilçede izlenen tüm hava kirletici parametrelerin yasal sınır değerlerin altında olduğu belirlendi.

Elde edilen bulgular, Posof’un temiz havasını ve sağlıklı çevre yapısını bilimsel verilerle ortaya koydu ve Sakin Şehir kriterlerinden biri olan "hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi" şartının karşılanmasında önemli bir adım oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, sürecin uzun ve titiz bir çalışma gerektirdiğini belirtti ve bu aşamanın hem yerel halk hem de ilçenin sürdürülebilir gelecek vizyonu için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Demirci, "Hava kalitesi ölçümleri akredite bir kurum tarafından gerçekleştirildi. Sonuçların yetkili teknik personelce raporlandırılmasını sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’e ve süreçte görev alan tüm teknik personele teşekkür ediyorum" dedi.

POSOF'UN, SAKİN ŞEHİR YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ AŞAMA. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)