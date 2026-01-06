Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik

Ardahan'ın Posof ilçesinde her mevsim ayrı güzellik; karla beyazlanan zemin, mavi gökyüzü ve güneşin ışıltısı gündüz kartpostallık, günbatımı ise farklı bir renk sunuyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:33
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik

Posof’ta her mevsim ayrı bir güzel

Ardahan’ın Posof ilçesi, mevsimlerin değişimiyle birlikte farklı bir doğa şöleni sunuyor. İlçe, kışın kapladığı kar örtüsüyle ortaya çıkan manzaralarla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler armağan ediyor.

Gündüz: Beyaz zemin, mavi gökyüzü

Gündüzleri güneşin parlamasıyla yerler beyaz, gökyüzü mavi oluyor. Güneşin ışıltısı, karla birleşince fotoğraflık ve akılda kalıcı sahneler ortaya çıkıyor.

Akşam: Günbatımının kırmızısı

Akşam saatlerinde ise güneş battıktan sonra batıda beliren kırmızılık ilçeye ayrı bir estetik katıyor. Gün ışığı ve günbatımının sunduğu farklı renk paleti, Posof’un doğal zenginliğini daha da belirginleştiriyor.

ARDAHAN’IN YAZI BAŞKA KIŞI BİR BAŞKA GÜZEL. HER MEVSİM FARKLI BİR DOĞAL GÜZELLİĞİN YAŞANDIĞI...

ARDAHAN’IN YAZI BAŞKA KIŞI BİR BAŞKA GÜZEL. HER MEVSİM FARKLI BİR DOĞAL GÜZELLİĞİN YAŞANDIĞI İLÇEDE KAR İLE BİRLİKTE MUHTEŞEM BİR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU.

ARDAHAN’IN YAZI BAŞKA KIŞI BİR BAŞKA GÜZEL. HER MEVSİM FARKLI BİR DOĞAL GÜZELLİĞİN YAŞANDIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
3
Bingöl'de Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Çağrı
4
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
5
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
6
Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi
7
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları