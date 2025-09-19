Prime Orchestra Adana'da: 'Rock Sympho Show' AVM Konserinde

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım amacıyla Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sürdürdüğü turne kapsamında Adana'da sahne aldı.

Konser Detayları

Grup, bir alışveriş merkezinde düzenlenen konserde birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun parçalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Orkestra şefliğini Denys Doroshenko üstlendi. Rock Sympho Show adlı konserde Mykyta Savenkov, Cherevko Valeriia ve Mariana Bratash solist sanatçı olarak sahne aldı.

Turne ve Yardım Amacı

Şef Doroshenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada Avrupa'yı kapsayan turnelerinin oldukça kapsamlı olduğunu ve turun 180'den fazla konserden oluştuğunu bildirdi. Doroshenko, Türkiye'nin her zaman ilgi çekici ve renkli bir ülke olduğunu, Türk seyircilerinin oldukça coşkulu olduğunu ve kendilerine büyük enerji verdiklerini söyledi.

Doroshenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, konserlerden elde edilecek gelirlerin bir kısmı ve toplanan bağışlarla tıbbi ekipman ve ulaşım araçları alınacağını; bu ekipman ve araçların savaşta yaralanan askerlere ve sivil halka kullanılacağını belirtti.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için Avrupa'nın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Adana'da sahne aldı.