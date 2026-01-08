Prof. Dr. Serkan Güğercin, Karabük Lisesine Döndü: SIAM Fellow 2025'ten Kariyer Dersi

Prof. Dr. Serkan Güğercin, Karabük Lisesine Döndü

Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi mezunu Prof. Dr. Serkan Güğercin, yıllar sonra okuluna geri dönerek düzenlenen kariyer günü etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Akademik yolculuk ve uluslararası başarı

Karabük doğumlu olan Güğercin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyetinin ardından akademik çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Halen Virginia Tech Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Güğercin, uygulamalı matematik ve hesaplamalı bilimler alanında uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmaları dolayısıyla 2025 yılında SIAM Fellow unvanına layık görüldü.

Öğrencilerle deneyim paylaşımı

Kariyer günü kapsamında mezun olduğu okuluna gelen Güğercin, öğrencilere eğitim ve meslek hayatına dair tecrübelerini aktardı. Konuşmasında azim, disiplin ve hedef belirlemenin önemine vurgu yaptı ve öğrenci sorularını yanıtladı. Ayrıca yurt dışındaki akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Okul Müdürü Zeki Öz ise Güğercin’e mezun olduğu döneme ait karne ile birlikte ilkokul ve ortaokul diplomalarını takdim etti.

KARABÜK DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ'NDEN MEZUN OLAN PROF. DR. SERKAN GÜĞERCİN, YILLAR SONRA MEZUNU OLDUĞU OKULUNU ZİYARET EDEREK KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.