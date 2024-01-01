Puan şartını sağlayan TİHEK'te memur olacak! Beklenen ilan sonunda geldi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 9. Derecedeki kadrosunda istihdam edilmek üzere İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı alımı için başvuruların başladığını duyurdu. İşte detaylar...

Puan şartını sağlayan TİHEK'te memur olacak! Beklenen ilan sonunda geldi
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TİHEK, Hukuk Fakültesi mezunu adaylar arasından KPSSP4 puan türünde 36 kişilik kontenjan ile 9 İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

personel

Başvuruda bulunacak adayların öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları karşılamaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapacak adaylardan KPSS, eğitim ve yaş şartlarına da uygun olmaları beklenmektedir.

KPSS Puanı Şartı:

Başvuruda bulunacak adayların 2022 veya 2023 yıllarına ait KPSS'den "P4" puan türünde en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Şartı:

Son 5 yıl içinde yapılmış olan Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinden birinden en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir.

Yaş Şartı:

Başvuru tarihi olan 1 Ocak 2024 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Başvuru Süreci:

Başvurular, 10-28 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular sadece kariyer adresi üzerinden kabul edilecektir.

Başvuru Adresi: İşe Alım Kariyer Kapısı

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