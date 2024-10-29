DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,04 0,12%
ALTIN
3.043,51 -0,68%
BITCOIN
2.466.449,15 -3,41%

Cumhuriyet'in 101. Yılı, Erzincan'da Işıklı Koreografi ile Kutlandı

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinliğinde ışıklı koreografi gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:27
Cumhuriyet'in 101. Yılı, Erzincan'da Işıklı Koreografi ile Kutlandı

Erzincan'da Özel Bir Kutlama

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim alan öğrenciler, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel bir gösteri düzenleyerek büyük bir coşku ile bu anlamlı günü kutladı.

Işıklı Koreografi Gösterisi

468 polis adayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde bir araya gelerek, sıralanarak "Erzincan POMEM 101 yıl" yazısını oluşturdu. Ayrıca, 568 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak büyük bir birlik ve beraberlik sergilediler.

Havadan Çekim ve Sosyal Medya Paylaşımları

Gösteri, dron ile havadan çekilip Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırıldı. Katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Erzincan POMEM öğrencilerinin Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna düzenledikleri bu özel gösterinin vurgulandığı ifade edildi: "Cumhuriyet'in ışığında, geleceğe umutla bakan gençlerimizin hazırladığı bu özel gösteriyi gururla izledik. Bu özel günde Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadık."

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı...

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna ışıklı koreografi gösterisi yaptı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı...

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna ışıklı koreografi gösterisi yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor
2
Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL
3
O ilde bu gece kar yağışı başlıyor! Sabah etraf bembeyaz olacak: Meteoroloji saat verdi
4
Cumhuriyet'in 101. Yılı, Erzincan'da Işıklı Koreografi ile Kutlandı
5
Atatürk Köşkü'ne Ziyaretçi Akını
6
2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te
7
Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek