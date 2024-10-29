Cumhuriyet'in 101. Yılı, Erzincan'da Işıklı Koreografi ile Kutlandı

Erzincan'da Özel Bir Kutlama

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim alan öğrenciler, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel bir gösteri düzenleyerek büyük bir coşku ile bu anlamlı günü kutladı.

Işıklı Koreografi Gösterisi

468 polis adayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde bir araya gelerek, sıralanarak "Erzincan POMEM 101 yıl" yazısını oluşturdu. Ayrıca, 568 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak büyük bir birlik ve beraberlik sergilediler.

Havadan Çekim ve Sosyal Medya Paylaşımları

Gösteri, dron ile havadan çekilip Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırıldı. Katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Erzincan POMEM öğrencilerinin Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna düzenledikleri bu özel gösterinin vurgulandığı ifade edildi: "Cumhuriyet'in ışığında, geleceğe umutla bakan gençlerimizin hazırladığı bu özel gösteriyi gururla izledik. Bu özel günde Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadık."

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna ışıklı koreografi gösterisi yaptı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna ışıklı koreografi gösterisi yaptı.