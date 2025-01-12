Şanlıurfa'da Jandarma Yaralı Kuşları Kurtardı

Şanlıurfa'da jandarma, yaralı kuşları tedavi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:02
Şanlıurfa'da Jandarma Yaralı Kuşları Kurtardı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında yaralı iki kuş bulundu. Kızıl şahin ve peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde Siverek ilçesi kırsal alanında kanadından yaralı bir kızıl şahin, Hilvan kırsalında da yine kanadı yaralı bir peçeli baykuş keşfetti.

Ekipler, yaralı kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne teslim etti. Kuşlar, burada görevli uzmanlarca alınarak, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yaralı kızıl şahin ve peçeli baykuşun, tedavi süreçlerinin ardından doğaya salınacağı bildiriliyor.

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