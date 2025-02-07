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Pursaklar 3. Kitap Günleri Resmen Başladı

Pursaklar'da düzenlenen 3. Kitap Günleri, 10 gün boyunca kitap severleri ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:55
Pursaklar 3. Kitap Günleri Resmen Başladı

Pursaklar 3. Kitap Günleri Resmi Açılışı Gerçekleşti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Pursaklar 3. Kitap Günleri etkinliği başladı. Etkinlik, Pursaklar Yaşam Merkezi'nde düzenlenerek, kitap tutkunlarını bir araya getirdi.

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Önemli Mesajlar

Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Pursaklar Kitap Günleri'nin Ankara'daki en önemli kitap fuarlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Kitap olmazsa hiçbir şey olmaz, okumak olmadığında insanoğlu aydınlanamaz," dedi.

Etkinlikler 10 Gün Sürecek

Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, 10 gün sürecek etkinlikte herkesin beğendiği kitabı bulabileceğini belirterek, bu organizasyona emeği geçenleri kutladı.

Başkan Çetin'den Özel Hediyeler

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenledikleri etkinlikte yazar katılımlı imza günleri ve söyleşiler olacağını duyurdu. Çetin, ziyaretçilere teşekkür ederek, "Sevgili çocuklar, okuldan dönerken öğretmenleriniz size birer kitap çeki verecek. İstediğiniz kitabı onunla alabilirsiniz. İlk kitabınız belediyeden sizlere hediyedir," şeklinde konuştu.

Protokol Üyeleri Fuarı Ziyaret Etti

Protokol üyeleri, etkinlikteki konuşmaların ardından fuardaki stantları ziyaret etti ve Toplum ve İnsan konulu söyleşiye katıldı. Yazar Yenişehirlioğlu, okurları için kitaplarını imzalayarak fuara renk kattı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Pursaklar 3. Kitap Günleri" düzenlendi. Törene, AK Parti Grup...

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Pursaklar 3. Kitap Günleri" düzenlendi. Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da (sağ 2) katıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Pursaklar 3. Kitap Günleri" düzenlendi. Törene, AK Parti Grup...

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Pursaklar 3. Kitap Günleri" düzenlendi. Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da (sağ 2) katıldı.

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