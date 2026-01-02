DOLAR
Pursaklar Belediyesi'nden Buzlanmaya Karşı 7/24 Tuzlama Seferberliği

Pursaklar Belediyesi, kar sonrası can ve mal güvenliği için mahallelerde 7/24 tuzlama yaparak buzlanmaya anında müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:24
Pursaklar Belediyesi, kar yağışının ardından can ve mal güvenliği riskine karşı yoğun önlemler alıyor. Ekipler, mahallelerde, sokaklarda ve riskli güzergâhlarda aralıksız tuzlama çalışması yürütüyor.

Yolları güvenli hale getiriyoruz

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü günlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Kar yağışının ardından oluşan buzlanma, sürücülerimiz ve yayalarımız için ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle ekiplerimizi 7/24 çalışma esasına göre sahaya yönlendirdik. Hemşerilerimizin güvenliği için buzlanmaya anında müdahale ediyor, yollarımızı güvenli hale getiriyoruz. Yoğun kış şartları boyunca sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, olumsuz hava şartlarına karşı önleyici çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

