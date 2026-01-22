Başçiftlik’te Köy Yolu Piste Dönüştü: Kayak Tutkunları Palandöken’e Gidemeyince

Tokat Başçiftlik'te Palandöken'e gidemeyen iki kayak tutkunu, köy yolunu piste çevirip sosyal medyada yüzlerce beğeni topladı.

Başçiftlik’te Köy Yolu Piste Dönüştü: Kayak Tutkunları Palandöken’e Gidemeyince

Başçiftlik’te köy yolu piste dönüştü

Palandöken’e gidemeyen iki kayak tutkunu, köyde kendi pistiyle ilgi çekti

Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde yaşayan iki arkadaş, bu yıl planladıkları kayak gezisini gerçekleştiremeyince köy yollarını piste çevirdi.

Her yıl kayak merkezine giden doğaseverler, kayak takımlarını giyip köy yoluna çıktı ve burada kısa süreli bir pist keyfi yaşadı. Yaptıkları kayak çalışmasını kayda alan çiftin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Nazif Karakoç yaptığı açıklamada, Palandöken'e gidememelerinin nedenini şu sözlerle anlattı: Palandöken’e gitmeye para olmayınca biz de kendi memleketimizde alternatif yollar aramaya başladık. Muhteşem bir bölgede, muhteşem bir pist yol güzergâhında yol arkadaşım Yasin Çakmak’la birlikte kayak yapmaya devam ediyoruz.

TOKAT’IN "ÇATI KATI" OLARAK BİLİNEN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDE İKİ KAYAK SPORU TUTKUNU, SIRA DIŞI BİR YÖNTEMLE KAYAK YAPTI.

