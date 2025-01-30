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Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Migros, Ramazan öncesi zeytinyağını 189 TL'ye düşürdü. Kampanya 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında geçerli.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:52
Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden Migros, Ramazan ayına az bir süre kala müşterilerine şaşırtıcı bir kampanya sunuyor. Yükselen enflasyon karşısında gıda ürünlerinin fiyatlarının artması, Migros'u özel indirim fırsatları ile müşteri çekmeye yönlendirdi. Özellikle son yıllarda fiyatları rekor seviyelere ulaşan zeytinyağı, bu kampanyanın merkezinde yer alıyor.

Kampanya Detayları

27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen üzerinden başlatılan “Ucuzu Bulursan Paran Cebinde” kampanyası, birçok temel ihtiyaç ürününde büyük indirimler sunuyor. Özellikle zeytinyağı fiyatı 189 TL'ye düşerek gündem oldu.

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

İndirimli Ürünler ve Fiyatları

Kampanya kapsamında zeytinyağının yanı sıra birçok temel ürün de indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor:

  • Migros Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L: 189 TL
  • Migros Türk Kahvesi 100 G: 32,90 TL
  • Migros Ultra Yoğun Çamaşır Suyu Fresh 3704 ML: 66,95 TL

Kampanyanın avantajlarından biri de, eğer müşteriler farklı bir satış kanalında aynı gramajlı ürünün daha uygun fiyatla satıldığını görürlerse, aradaki farkın Money iade garantisi ile geri ödeneceği.

Stok Durumu

Migros’un kampanyalı ürünlerinin stokları sınırlıdır. İşte kampanyanın sunduğu stok bilgileri:

  • Migros Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L: 175.000 adet
  • Migros Türk Kahvesi 100 G: 300.000 adet
  • Migros Ultra Yoğun Çamaşır Suyu Fresh 3704 ML: 80.000 adet

Kampanya süresince indirimli ürünleri kaçırmamak için acele etmekte fayda var. Bu fırsatı değerlendiren müşteriler, Ramazan öncesi mutfak ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla gidermenin avantajını yaşayacak.

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