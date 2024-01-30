Ramazan pideniz bizden! Evde pratik Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pideniz bu yıl evinizden çıkıyor! Sofralarınıza özel, pratik ve lezzet dolu Ramazan pidesi tarifiyle tanışın. Bu tarif, Ramazan boyunca sofralarınızı renklendirecek; her damak zevkine hitap edecek. Yumurtalı ya da yumurtasız, susamlı ya da susamsız seçenekleriyle herkesin beğenisini kazanacak olan bu pide tarifi, evde kolayca hazırlanabilecek. Lezzet dolu Ramazan sofranıza yakışacak, harika Ramazan pidesi tarifi bizden!

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı ölçüsünde süt



1 su bardağı ölçüsünde su



Yarım su bardağı ölçüsünde sıvı yağ



2 tane yumurta (1 inin sarısı üzerine)



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



1 tatlı kaşığı ölçüsünde şeker



1 paket kuru maya



5 su bardağı ölçüsünde un

Üzeri için;

Yumurta sarısı



1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt



Susam



Çörek otu







RAMAZAN PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI