Ramazan pideniz bizden! Evde pratik Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pideniz bu sene bizden! Ramazan boyunca lezzetli bir pide yemek istiyorsanız; muhakkak bu tarifi denemeden geçmemelisiniz. Sofralarınızı renklendirecek, yumurtalı yumurtasız – susamlı susamsız ramazan pidesi tarifi…

Ramazan pideniz bizden! Evde pratik Ramazan pidesi tarifi
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Ramazan pideniz bu yıl evinizden çıkıyor! Sofralarınıza özel, pratik ve lezzet dolu Ramazan pidesi tarifiyle tanışın. Bu tarif, Ramazan boyunca sofralarınızı renklendirecek; her damak zevkine hitap edecek. Yumurtalı ya da yumurtasız, susamlı ya da susamsız seçenekleriyle herkesin beğenisini kazanacak olan bu pide tarifi, evde kolayca hazırlanabilecek. Lezzet dolu Ramazan sofranıza yakışacak, harika Ramazan pidesi tarifi bizden!

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı ölçüsünde süt 
  • 1 su bardağı ölçüsünde su 
  • Yarım su bardağı ölçüsünde sıvı yağ 
  • 2 tane yumurta (1 inin sarısı üzerine) 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde şeker 
  • 1 paket kuru maya 
  • 5 su bardağı ölçüsünde un 

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı 
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt 
  • Susam 
  • Çörek otu 

RAMAZAN PİDESİ

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI 

  1. Un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp iyice karıştıralım.  
  2. Ardından, unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak ele yapışan bir hamur elde edelim. Yoğurduktan sonra hamurun üzerini örtüp, yaklaşık 1 saat mayalamaya bırakalım. 
  3. Mayısalanan hamurun üzerini açalım ve tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alalım. Biraz daha yoğurduktan sonra hamuru iki eşit parçaya bölelim. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bir parçayı alalım. 
  4. Sos için ayırdığımız yumurta sarısı ve yoğurdu karıştırarak hazırladığımız sostan yarısını hamurun üzerine sürerek pidemizi şekillendirmeye başlayalım.  
  5. Hamuru bastırarak genişletelim ve kenarlarına parmak uçlarıyla şekil verelim.  
  6. Pideyi 10 dakika tepside bekletelim. 
  7. Üzerine susam ve çörekotu serperek 200 derecede önceden ısıtılmış fırına verelim.  
  8. Fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Diğer hamur için de aynı adımları uygulayarak hazırlayalım. Afiyet olsun! 
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