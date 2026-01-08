Rektör Özölçer’den İçişleri Bakanı Başdanışmanı Yolcu’ya Ziyaret

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu’yu makamında ziyaret ederek üniversitenin başarılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:27
Ziyaret Detayları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu’yu makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette; İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yer aldı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nazik misafirperverlik için duyduğu memnuniyeti ileterek, BEUN’un ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar hakkında bilgi verdi. Ayrıca üniversitenin bilimsel üretkenliği, kamu kurumları ve özel sektörle yürütülen iş birlikleriyle hayata geçirilen sosyal, kültürel, tarihi, sanatsal ve sportif projeler ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan faaliyetlere değindi.

Değerlendirmeler ve Kapanış

İçişleri Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, BEUN’un ulusal ve uluslararası akademik camiada gerçekleştirdiği çalışmalarla yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yolcu, elde edilen başarılardan mutluluk duyduklarını belirterek, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve tüm BEUN ailesine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

