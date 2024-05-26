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Resimdeki katili bulmak için 20 saniyeniz var! Sherlock Holmes gibiler hemen detayı fark ediyor

Kim iyi bir polisiye gerilim filmini sevmez ki? Göz önünde saklanmış olan katili bulmak, zihinleri benzersiz bir şekilde heyecanlandırır. Cinayetin arka planı, kurban, vahşeti, ipuçları ve aynı zamanda sorgulanan şüpheliler tüm büyük suç gizemlerinin bir parçasıdır. Bu makalemizde ise sizin için özel olarak bir gizem hazırladık.

Yayın Tarihi: 26.05.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 14:40
Resimdeki katili bulmak için 20 saniyeniz var! Sherlock Holmes gibiler hemen detayı fark ediyor

Günümüzde insanlar eleştirel alandaki düşünme ve gözlemlerindeki becerilerinden ciddi olarak yoksun kalmıştır. Çoğu zamanlarda en basit psikolojik oyunları bile anlamakta zorluk çekerler.

Bu durumu anlamanın ise tek bir yolu vardır. Aşağıdaki zeka testini yapın ve dünyadaki dahilerin ilk %1'i arasında olup olmadığınızı öğrenin.

Gizli katilin kimliğini tespit ettiniz mi?

Giyim mağazasında dört kişi vardı ve bunlardan biri öldü. Katil mağazayı terk etmiyor ve göz önünde saklanıyor. O katili yakalamak ise senin elinde. Cinayeti çözmenin zamanı geldi.

Fotoğraftaki gizli katili görebiliyor musunuz?

Resimdeki katili bulmak için 20 saniyeniz var

Şüpheliler kasiyerler, müşteriler ve sanatçılar. Herkes katil olabilir. Ama unutmayın, katilin kaçmak için sadece 20 saniyesi var.

Zeka bulmacasının cevabı!

Seçiminizi yaptınız mı? Bakalım doğru kişi elimizde mi?

Başlangıçta kan lekesi kurbanın sağ tarafındaydı. Bu, failin ona sol taraftan saldırdığını ve muhtemelen solak olduğunu gösteriyor.

Kasiyer sağ elini kullanıyor. Müşteriler sağ elleriyle ödeme yapıyorlar. Bu hareketler genellikle baskın el ile yapıldığından bu çiftin sağ elini kullandığı sonucunu çıkarabiliriz. Ayrıca adamın sağ elinde silahı gizlemek için mükemmel alçı var.

Resimdeki katili bulmak için 20 saniyeniz var

Gömlek ve palto da arıyor ama alçıyı çıkarmadan giyemiyor veya deneyemiyor. Bu durumda fotoğraftaki asıl suçlu kolu alçılı adamdır.

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