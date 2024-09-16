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Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak zabıta memuru alımı için duyuru yayımladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:12
Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Belediyelere bağlı olarak ve memur olarak çalışmak herkesi hayalidir. Özellikle de iş güvencesi bakımından çok tercih edilmektedir. Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmeleri için gerekli görevler üstlenen zabıta memurları, gerek maaşları gerekse de iş yükü bakımından çok tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Özellikle de memur olmak isteyen kişiler Zabıta Memuru olmak adına yayımlanan duyuruları yakından takip etmektedir.  

Son olarak zabıta alımı yapılacağı il Ankara olarak açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak zabıta memuru alımı için duyuru yayımladı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirlenen şartları taşıyan adaylar için gerekli şartlar ve başvuru tarihleri ile alakalı bilgiler sunuldu.  

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda adayların 03 Ekim 2024 - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen başvuru yapmaları gerekliliği belirtildi. Yapılan duyuruda başvuruların yukarıda bahsi geçen tarih aralıklarının dışında yapılması ya da istenen belgelerin eksik olması durumunda başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. Adaylardan istenen belgeler arasında nüfus cüzdanı, diploma, sürücü belgesi ve KPSS sonuç belgesi gibi evraklar yer alıyor. 

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

ZABITA MEMURLARI ALIM ŞARTLARI 

Belediye bünyesinde memur olarak çalışmak adına başvuru yapacak olan adayların bazı şartları taşıması zorunluluğu bulunuyor. ‘’Erkek adaylar için en az 1.67 metre, kadın adaylar için en az 1.60 metre boyunda olmak ve belirlenen kilo sınırları içerisinde bulunmak’’ şartının yanı sıra, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, üniversite mezunu olmak, İlgili KPSS puan türünde belirlenen taban puanı almak ve 30 yaşını doldurmamış olmak gibi özellikler aranıyor.  

ZABITA MEMURU SINAV SİSTEMİ 

Yukarıda bahsi geçen tüm şartları taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Sınavda adayların genel kültür bilgileri, yasal düzenlemeler hakkındaki bilgileri ve fiziksel yetenekleri ölçülecek iken sınav tarihi ile alakalı olarak yapılan açıklamada ‘’ Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 14.10.2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası  www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecektir.’’ denilmiş bulunuyor.  

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

ZABITA MEMURLARININ GÖREVLERİ 

Kamu alanlarının güvenliğini sağlamak, düzeni korumak gibi görevleri üstlenen zabıta memurları, yasaların uygulanmasını denetlemek gibi önemli görevleri de üstlenmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi sunulan alım ilanı da Ankara’daki bu ihtiyaçların karşılanmasını hedeflemektedir.  

 


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