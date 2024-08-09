Rize'de Uluslararası Rafting Yarışması Düzenlendi

Rize'de Rafting Coşkusu

Rize, bu yıl "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında heyecan dolu bir rafting yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışma, Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Katılım

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan toplam 32 sporcu katıldı. Yarışmacılar, zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele sergiledi ve eleme sistemiyle ilerledi.

Ödüller Ve Kazananlar

Yoğun rekabet içerisinde gerçekleşen yarışmada, Türkiye birinci, Dağıstan ikinci ve Azerbaycan üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Bireysel Başarı

Yarışmaya katılan sporculardan Yüksel Yıldız, kazandıkları birincilikle ilgili olarak, "Parkur biraz zordu. Biraz geriye düştük fakat finalde şampiyon olduk. Mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.