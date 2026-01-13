Rize İkizdere'de 16 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Rize’nin İkizdere ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu 16 köy yolu ulaşıma kapandı; Rize İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:52
Rize İkizdere'de 16 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Rize İkizdere'de 16 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi

Rize’nin özellikle İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren artarak özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı durma noktasına getirdi.

İlçeye bağlı 16 köyün yolu, şiddetli kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yerel yolların kapanmasıyla köy halkı erişim ve ulaşımda güçlük yaşadı.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak amacıyla kar küreme çalışmalarına başladı ve bölgedeki müdahale sürüyor.

RİZE’NİN İKİZDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İLÇEYE BAĞLI 16...

RİZE’NİN İKİZDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İLÇEYE BAĞLI 16 KÖYÜN YOLU, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane'de Kar 30 Santimetreye Ulaştı
2
Kayseri'de 149 Mahallede Ulaşım Kapalı — Karla Mücadele Aralıksız
3
Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği
4
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele: Akseki, Alanya, Elmalı'da Ekipler Sahada
5
Afyonkarahisar'da Kar Altında Frig Vadisi'nden Kartpostallık Görüntüler
6
Bülent Keser Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanlığında Güven Tazeledi
7
Düzce Belediyesi'nden BELMEK Kursiyerlerine Teorik ve Uygulamalı Yangın Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları