Rize İkizdere'de 16 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi
Rize’nin özellikle İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren artarak özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı durma noktasına getirdi.
İlçeye bağlı 16 köyün yolu, şiddetli kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yerel yolların kapanmasıyla köy halkı erişim ve ulaşımda güçlük yaşadı.
Rize İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak amacıyla kar küreme çalışmalarına başladı ve bölgedeki müdahale sürüyor.
