Rize protokolü 2026'ya görev başında girenleri ziyaret etti

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, AFAD, 112, itfaiye, zabıta ve hastanedeki görevli personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:07
Ziyaretler AFAD, 112, uygulama noktası, itfaiye, zabıta ve hastanede sürdü

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 2026'nın ilk dakikalarına görevi başında girecek kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretlere Rize İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile başlayan protokol, devamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Heyet, Rize Merkez uygulama noktasında görevli polisleri tebrik etti; Vali Baydaş, telsizi alarak anonsla tüm görev başındaki polislere yeni yıl dileklerini iletti.

Heyet daha sonra Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretler son olarak Rize Devlet Hastanesi'ndeki çalışanlar ve hastalarla bir araya gelinerek sürdü.

Vali Baydaş ve Başkan Metin'in mesajları

Vali İhsan Selim Baydaş ziyaret sırasında şunları söyledi: "2025 yılını tamamlayıp 2026 yılına giriyoruz. Vatandaşlarımızın bugünü ve yarını tatil. Onların bu tatili sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi için görevleri başında olan personelimiz var. Bugün hem görevi başında olan personelimizi ziyaret ediyoruz hem de tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz. Şuana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şehrimiz huzur içerisinde 2026 ‘ya giriyor. Yüksek kesimlerde kar var, sahile yakın yerlerde yağmur var. Ben bütün hemşehrilerimize hayırlı seneler diliyorum. Görevi başındaki bütün personelimize de teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi muhafaza etsin. Yeni yıl inşallah sağlıkla, huzurla, bereketle gelsin"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise, "2025 yılının biteceği son saatlerde, 2026 yılına girecekken bütün memleketimizde, ilimizde, vatanımızda, insanların evinde sağlıklı, bereketli, hayırlı günlerini diliyoruz. Bu vesileyle bu özel günlerde görevi başına olan bütün personelimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz" dedi.

Yetkililer, yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve sağlığı için görev başında bulunan personele teşekkür etti ve gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

