Rize protokolünden görev başındaki personele yılbaşı ziyareti

Vali Baydaş ve Başkan Metin, 2026'nın ilk dakikalarında sahadaki ekiplere moral verdi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 2026’nın ilk dakikalarına görevi başında girecek kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Protokol, ziyaretlerine Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile başladı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden heyet, daha sonra Rize Merkez uygulama noktasına giderek görevli polislerle bir araya geldi. Vali Baydaş, telsizi eline alarak anonsla tüm görev başındaki polislere yeni yıl dileklerini iletti ve personelin çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretler kapsamında heyet ayrıca Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünü gezdi; son olarak Rize Devlet Hastanesindeki görevli personel ve hastaları ziyaret etti.

İhsan Selim Baydaş ziyaretin amacını şöyle ifade etti: "2025 yılını tamamlayıp 2026 yılına giriyoruz. Vatandaşlarımızın bugünü ve yarını tatil. Onların bu tatili sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi için görevleri başında olan personelimiz var. Bugün hem görevi başında olan personelimizi ziyaret ediyoruz hem de tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz. Şuana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şehrimiz huzur içerisinde 2026 ‘ya giriyor. Yüksek kesimlerde kar var, sahile yakın yerlerde yağmur var. Ben bütün hemşehrilerimize hayırlı seneler diliyorum. Görevi başındaki bütün personelimize de teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi muhafaza etsin. Yeni yıl inşallah sağlıkla, huzurla, bereketle gelsin"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise şunları söyledi: "2025 yılının biteceği son saatlerde, 2026 yılına girecekken bütün memleketimizde, ilimizde, vatanımızda, insanların evinde sağlıklı, bereketli, hayırlı günlerini diliyoruz. Bu vesileyle bu özel günlerde görevi başına olan bütün personelimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz"

