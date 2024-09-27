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Roma Dönemi Lejyoner Zırhı Gümüşhane Müzesi'nde Sergileniyor

Gümüşhane'de bulunan dünyaca ünlü Roma dönemi zırhı, büyük bir törenle müzede sergilenecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:37
Roma Dönemi Lejyoner Zırhı Gümüşhane Müzesi'nde Sergileniyor

Gümüşhane Kent Müzesi'nde Roma Zırhı Sergisi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Sadak köyünde yer alan Satala Antik Kenti'nde, 2020 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Geç Roma Dönemi'ne ait dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, restore edilerek Gümüşhane’ye getirildi.

Kazı ve Restorasyon Süreci

2021'de Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na teslim edilen zırh, titiz bir belgeleme sürecinden geçti. Üç yıl süren çalışmalar sonucunda zırh, röntgen ve tomografi ile incelendi, mikro CT görüntüleme ile tam ölçüleri belirlendi.

Zırh, tüm levhaları yerinde kodlanarak koruma ve restorasyon işlemine tabi tutuldu. Ardından orijinal formuna kavuşturularak manken üzerinde yeniden dikildi.

Vali Aydın Baruş'tan Önemli Açıklamalar

Vali Aydın Baruş, Gümüşhane Kent Müzesi önünde düzenlenen törende zırhın mühürlü kutusunu teslim aldı. Baruş, Gümüşhane'nin tarihi önemi hakkında şunları ifade etti: "Bu tarihsel miras içerisinde önemli kaynaklardan biri de Satala Antik Kenti'dir."

Stratejik konumuna dikkat çekerek, Satala'nın Roma İmparatorluğu döneminde askeri bir üs olarak kullanıldığını belirtti. Zırhın, restorasyon çalışmaları sonucunda bir araya getirildiğini vurguladı.

Siyasi Destek ve Gelecek Projeler

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Satala Antik Kenti'nin uluslararası bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti ve zırhın sergilenecek olmasının heyecan verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gümüşhane'deki diğer tarihi eserlerin de toplanıp müzeye kazandırılacağı sözünü verdi.

Katılımcılara Bilgilendirme ve Belgesel Gösterimi

Tören sonunda, kazı başkanı Dr. Elif Yavuz Çakmur katılımcılara zırha dair bilgiler aktardı. Ayrıca, konuyla ilgili "Satala Antik Kenti" adlı belgesel de gösterildi. Törene, Gümüşhane Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve 3 yıl süren çalışmanın ardından restore edilen Geç Roma Dönemi'ne ait, dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane'ye getirildi. Vali Aydın Baruş (sağ 3) ve beraberindekilerin katılımıyla Gümüşhane Kent Müzesi önünde tören düzenlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve 3 yıl süren çalışmanın ardından restore edilen Geç Roma Dönemi'ne ait, dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane'ye getirildi. Vali Aydın Baruş (sağ 3) ve beraberindekilerin katılımıyla Gümüşhane Kent Müzesi önünde tören düzenlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve 3 yıl süren çalışmanın ardından restore edilen Geç Roma Dönemi'ne ait, dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane'ye getirildi. Vali Aydın Baruş (sağ 3) ve beraberindekilerin katılımıyla Gümüşhane Kent Müzesi önünde tören düzenlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve 3 yıl süren çalışmanın ardından restore edilen Geç Roma Dönemi'ne ait, dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane'ye getirildi. Vali Aydın Baruş (sağ 3) ve beraberindekilerin katılımıyla Gümüşhane Kent Müzesi önünde tören düzenlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve 3 yıl süren çalışmanın ardından restore edilen Geç Roma Dönemi'ne ait, dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane'ye getirildi. Vali Aydın Baruş (sağ 3) ve beraberindekilerin katılımıyla Gümüşhane Kent Müzesi önünde tören düzenlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve 3 yıl süren çalışmanın ardından restore edilen Geç Roma Dönemi'ne ait, dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane'ye getirildi. Vali Aydın Baruş (sağ 3) ve beraberindekilerin katılımıyla Gümüşhane Kent Müzesi önünde tören düzenlendi.

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