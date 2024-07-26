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Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Türkiye'nin dijital hizmet portalı e-Devlet, yeni bir hizmeti daha kullanıma sundu. Bu yenilikle vatandaşlar için büyük bir kolaylık daha sağlanmış olacak. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:22
Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Artık araçlar için düzenlenen sigorta ekspertiz raporları e-Devlet üzerinden erişilebilir hale geliyor.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bu yeni uygulama hakkında açıklamalarda bulundu.

E DEVLET

YENİ UYGULAMANIN DETAYLARI

Yürürlüğe giren bu yenilikle, e-Devlet üzerinden Trafik ve Kasko sigortası kapsamındaki araçların sigorta eksperi raporları görüntülenebilecek. Erdem, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine olanak tanıyan çalışmaların devreye alındığını hatırlatarak, "Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu." şeklinde konuştu. Raporlara e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilmesi sayesinde eksper ofislerindeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.

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