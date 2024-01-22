Sahil Güvenlik Komutanlığı, KPSS'siz En Az Lise Mezunu, 27 Yaş Altı Yüzlerce Uzman Erbaş Alıyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2024

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024 yılında 600 Uzman Erbaş alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alımlar, 200 Topçu, 80 Serdümen, 60 Muhafız, 80 Telsizci, 90 Motorcu, 60 İkmal (Aşçı) ve 30 Kurbağa adam kadrolarında yapılacak. Başvurular, en geç 1 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuru Şartları Neler?





Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muvazzaf askerlik hizmetine tabi olmak

Sağlık durumu yönünden Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş olmaya elverişli olmak

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuru Süreci Nasıl?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru süreci şöyle işleyecek:

Başvurular, Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

Başvuru yapan adaylar, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yazılı sınav ve mülakat aşamalarına katılacak.

Başarılı olan adaylar, eğitim merkezlerine sevk edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak?



Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı, 2024 yılının ilk çeyreğinde yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı kaç kişi yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı, 600 kişi yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru tarihi ne zaman?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru tarihi, en geç 1 Şubat 2024.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru şartları, en az lise mezunu olmak, 25 yaşını bitirmemiş olmak, askerlik hizmetini tamamlamış veya muvazzaf asker olmak, sağlık durumu uygun olmak, suç hükümlülüğü bulunmamak ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.