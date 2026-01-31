Şahinbey'de 175 Öğrenci Umre Dönüşü İçin Yemek Programı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde düzenlenen programda, kitap okuma yarışmasında dereceye giren 175 öğrenci için aileleriyle birlikte yemek verildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:56
Şahinbey'de 175 öğrenci kutsal topraklardan döndü, yemek programı düzenlendi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde düzenlenen kitap okuma yarışması sonucunda dereceye giren öğrenciler umre ziyaretinden döndü. Kutsal topraklardan dönen 175 öğrenci için ailelerin katılımıyla yemek programı gerçekleştirildi.

Başkan Tahmazoğlu'nun açıklamaları

Programda konuşan Mehmet Tahmazoğlu, projeyi gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırma amacıyla yürüttüklerini belirtti. Tahmazoğlu, 'Kitap dağıtıp yarışma düzenliyoruz. Yarışma sonucunda dereceye giren her okuldan öğrencilerimizi kutsal topraklara götürüyoruz. Bu yıl bu programın 8’incisini gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu sözlerine devam ederek amaçlarının yalnızca yarışma düzenlemek olmadığını vurguladı: 'Gençlerimizin hem kitap okuma alışkanlığı kazanmasını hem de genç yaşta kutsal toprakları ziyaret ederek maneviyatla buluşmalarını istiyoruz. Okullarında okuyarak akıllarını besliyorlar, maneviyatla da ruhlarını besleyerek iki kanatlı bir kuş gibi uçmalarını arzu ediyoruz.'

Başkan Tahmazoğlu, genç yaşta kutsal toprakları ziyaret etmenin önemine değinerek, 'Rabbimin genç yaşta davetlisi olarak orada bulunmak çok büyük bir nimet. Ben de ilk kez 26 yaşında gitmiştim ve çok mutlu olmuştum. Gençlerimizin bu maneviyatı hayatları boyunca devam ettirmelerini istiyoruz' diye konuştu.

Öğrencilerin duyguları

Programa katılan öğrenciler ziyaretin duygusallığını paylaştı. Anadolu Lisesi'nden katılan Kevser Dönmez şunları söyledi: 'Böyle manevi değeri yüksek bir yere kitap okuma yarışmasıyla gitmek çok duygusal bir deneyimdi. Kabe’yi ilk gördüğümde ne hissedeceğimi şaşırdım. Orada milletim, ailem ve bu imkânı bize sağlayan başkanımız için çok dua ettim. İnşallah bu maneviyat hep devam eder.'

Öğrenci Efe Ramazan Azak ise deneyimini, 'Orada durup sadece Kabe’ye bakmak bile anlatılamaz bir duyguydu. Videolarla, kameralarla asla kıyaslanamaz. Canlı gözlerle görmek mükemmel bir şeydi. Bu imkanı bize sunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' sözleriyle dile getirdi.

Yetkililerden teşekkür

Törende konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, düzenlenen program için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

