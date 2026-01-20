Şahinbey'de Kadınlar Üretiyor: Özgecan Kurslarında Filografi ve Ahşap Boyama

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde açılan kurslar, ilçedeki kadınların üretkenliğini ve el becerilerini artırıyor. Merkezde verilen Filografi, Ahşap Boyama ve Kağıt Rölyef Kursları sayesinde ev hanımları; tablolar, tepsiler, dekoratif ahşap ürünler ve çeşitli hediyelik eşyalar hazırlıyor.

El emeğiyle estetik ve kullanışlı ürünler

Kursiyerler öğrendikleri tekniklerle yalnızca estetik değeri olan eserler ortaya koymuyor; aynı zamanda kendi evlerinde kullanabilecekleri aksesuarlar üretiyorlar. Bu ürünler hem kişisel kullanım için hem de hediye ve satış amaçlı değerlendiriliyor.

Eski eşyalar yeniden hayat buluyor

Evlerde atıl durumda bulunan eşyalar, kursiyerlerin elinde yeniden değerlendiriliyor. Eski tepsiler, ahşap parçalar ve farklı materyaller filografi, boyama ve rölyef teknikleriyle yenilenerek ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor.

Kursların sosyal ve ekonomik etkisi

Merkezde verilen kurslarda 6 ay boyunca eğitim alan kadınlar, hem evlerindeki eşyaları yeniliyor hem de yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kurslar aynı zamanda yeni dostlukların kurulmasına, ortak üretim süreçleriyle özgüvenin artmasına olanak tanıyor. Kursiyerler zaman zaman bu ürünlerle sergi ve etkinliklere katılıyor.

Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik sosyal ve kültürel projeleri; üreten, kendine güvenen ve çevreye duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlarken, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi ilçede kadınların buluşma ve üretim noktalarından biri olmaya devam ediyor.

