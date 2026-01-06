Sakarya 2025 Tarım Raporu: 810 Noktada Toprak Analizi

Sakarya Büyükşehir 2025 Tarım Raporu Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı tarımsal destek, altyapı ve zararlılarla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Toprak Analizleri ve Yerinde Destek

Kırsal kalkınma çerçevesinde hayata geçirilen mobil araçla yerinde toprak analizi uygulaması kapsamında, 810 farklı üreticinin arazisinden örnek alındı. Analiz sonuçları yaklaşık 15 dakika içinde raporlanarak, çiftçilerin doğru gübreleme ve uygulamalarla maliyetlerini düşürmesi hedeflendi.

Saha Çalışmaları ve Sosyo-Ekonomik Raporlama

Tarımsal potansiyelin belirlenmesi amacıyla yürütülen saha çalışmalarında, 7 ilçedeki 70 mahallede incelemeler yapılarak bölgenin sosyo-ekonomik yapı raporları hazırlandı.

Zararlılarla Mücadele ve Eğitimler

Tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına yönelik bilgilendirme kapsamında, 16 ilçedeki 80 mahallede eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin ardından üreticilere toplam 5 bin 400 takım mücadele ürünü dağıtıldı.

Altyapı ve Sulama Yatırımları

Üretim alanlarının iyileştirilmesi çalışmalarında bir yıl içinde 73 kilometrelik drenaj kanalı temizliği ve 2 bin metrekarelik gölet temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca yeni sulama hatlarının inşası ve boru teslimatlarının yanı sıra, sulama altyapısı için 4 bin 940 metrelik büz ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

