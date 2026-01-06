Sakarya 2025 Tarım Raporu: 810 Noktada Toprak Analizi

Sakarya Büyükşehir’in 2025 raporunda 810 toprak analizi, eğitimler, sulama ve altyapı çalışmaları ile zararlı mücadelesi açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:03
Sakarya 2025 Tarım Raporu: 810 Noktada Toprak Analizi

Sakarya Büyükşehir 2025 Tarım Raporu Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı tarımsal destek, altyapı ve zararlılarla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Toprak Analizleri ve Yerinde Destek

Kırsal kalkınma çerçevesinde hayata geçirilen mobil araçla yerinde toprak analizi uygulaması kapsamında, 810 farklı üreticinin arazisinden örnek alındı. Analiz sonuçları yaklaşık 15 dakika içinde raporlanarak, çiftçilerin doğru gübreleme ve uygulamalarla maliyetlerini düşürmesi hedeflendi.

Saha Çalışmaları ve Sosyo-Ekonomik Raporlama

Tarımsal potansiyelin belirlenmesi amacıyla yürütülen saha çalışmalarında, 7 ilçedeki 70 mahallede incelemeler yapılarak bölgenin sosyo-ekonomik yapı raporları hazırlandı.

Zararlılarla Mücadele ve Eğitimler

Tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına yönelik bilgilendirme kapsamında, 16 ilçedeki 80 mahallede eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin ardından üreticilere toplam 5 bin 400 takım mücadele ürünü dağıtıldı.

Altyapı ve Sulama Yatırımları

Üretim alanlarının iyileştirilmesi çalışmalarında bir yıl içinde 73 kilometrelik drenaj kanalı temizliği ve 2 bin metrekarelik gölet temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca yeni sulama hatlarının inşası ve boru teslimatlarının yanı sıra, sulama altyapısı için 4 bin 940 metrelik büz ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 2025 YILINDA YÜRÜTÜLEN...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 2025 YILINDA YÜRÜTÜLEN TARIMSAL DESTEK, ALTYAPI VE ZARARLILARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN VERİLERİ PAYLAŞTI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 2025 YILINDA YÜRÜTÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da İtfaiye Sokakta Hipotermi Geçiren Vatandaşı Kurtardı
2
Elazığ'ta İtfaiye Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizliyor
3
Kotanlı: "Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK’ten büyüktür"
4
Prof. Dr. Lokman Aslan: Yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak ekolojik dengeyi bozuyor
5
Düzce Belediye Meclisi 2026'nın İlk Toplantısında 40 Gündem Maddesini Görüştü
6
Düzce Belediyesi 2025'te Park ve Yeşil Alanlarda Büyük Yenileme Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları