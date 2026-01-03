DOLAR
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma

Akyazı Güzlek Mahallesi'ne kar keyfi için giden aile, karlı yola inen karacayı gördü; o anlar aile tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:23
Karlı yolda aile ile dostane karşılaşma saniye saniye kaydedildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kar keyfi için yüksek kesimlere çıkan bir aile, karlı yola inen karaca ile karşılaştı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilese de kartpostallık görüntüler oluşturdu ve doğanın neşesini ortaya koydu.

Kar keyfi yapmak için Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi mevkiine giden aile, karlı yola inen karacayla karşılaştı. Bir süre araç içindeki aileye bakan karaca, daha sonra ormanlık alana doğru koştu.

O anlar aile tarafından saniye saniye görüntülendi; kayıtlarda hem karın sessiz güzelliği hem de karaca ile kısa süreli etkileşim yer aldı.

Görüntüler, bölgedeki kar keyfi ve doğa gözlemleri açısından dikkat çekti.

