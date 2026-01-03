Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma

Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Tatlı Karşılaşma

Karlı yolda aile ile dostane karşılaşma saniye saniye kaydedildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kar keyfi için yüksek kesimlere çıkan bir aile, karlı yola inen karaca ile karşılaştı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilese de kartpostallık görüntüler oluşturdu ve doğanın neşesini ortaya koydu.

Kar keyfi yapmak için Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi mevkiine giden aile, karlı yola inen karacayla karşılaştı. Bir süre araç içindeki aileye bakan karaca, daha sonra ormanlık alana doğru koştu.

O anlar aile tarafından saniye saniye görüntülendi; kayıtlarda hem karın sessiz güzelliği hem de karaca ile kısa süreli etkileşim yer aldı.

Görüntüler, bölgedeki kar keyfi ve doğa gözlemleri açısından dikkat çekti.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE KAR KEYFİ YAPMAK İÇİN YÜKSEK KESİMLERE ÇIKAN BİR AİLE YOLA İNEN KARACAYLA KARŞILAŞTI.