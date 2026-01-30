Sakarya'da 5 Bin Metrelik Oto Korkuluk Montajı Tamamlandı

YOLBAK ekipleri kuzey bölgesinde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki 10 mahallede sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta çelik oto korkuluk montajını tamamladı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehir genelinde risk taşıyan ulaşım hatlarında yürüttüğü güvenlik çalışmalarına kuzey bölgesinde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında özellikle yol kenarı uçurum veya şarampol riski taşıyan, dar ve görüş mesafesinin düşük olduğu bölümler koruma altına alındı.

Karasu ilçesinde yürütülen faaliyetlerde; Hürriyet, Kancalar, Karanlıkdere, Kızılcık, Konacık, Kurudere, Kuyumculu ve Yenidoğan mahallelerinde toplam 4 bin 200 metre uzunluğunda çelik bariyer uygulaması yapıldı.

Kocaali ilçesinde ise Hızar Mahallesi’nde 303 metre, Küplük Mahallesi’nde 513 metre olmak üzere toplam 816 metrelik güzergahta montaj işlemleri tamamlandı.

Yapılan çalışma ile toplamda 5 bin metreyi aşan çelik oto korkuluk hattı oluşturularak muhtemel trafik kazalarında can ve mal kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

