DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali

Adapazarı'ndaki hamsi festivalinde vatandaşlar dolu altında horon oynadı; Gar Meydanı'nda yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:06
Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali

Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali

Adapazarı'da renkli görüntüler

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen festivalde vatandaşlar, dolu yağışına aldırış etmeden horon oynadı. Soğuk havada tulum ve kemençe eşliğinde çekilen horon, katılımcıların içini ısıttı.

Sakarya Rizeliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından şehir merkezinde ilk kez düzenlenen hamsi festivalinde, Gar Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşa 2 tona yakın hamsi ikram edildi.

Etkinlikte vatandaşlar, dolu yağışına rağmen müzik eşliğinde el ele tutuşup horon oynamaya devam etti. Dolu altında horon, festivalde renkli görüntüler oluşturdu.

Serhan Nizam etkinlikle ilgili, "Soğuk kış gününde içleri ısıtacak hamsi festivali düzenledik. Vatandaşlarında katılımı yoğun oldu ve iki ton hamsiyi de hemşerilerimize ikram etti" dedi.

Alptekin Ekşi ise, "Halkımıza soğuk kış gününde hamsi, tulum ve kemençe ile kültür birleşmesi yaşatıyoruz. Şuan dolu da yağsa hamsinin, kemençe ve tulumun sıcaklığı insanları ısıtıyor. Böyle bir etkinliği Sakarya’nın merkezinde ilk defa yapıyoruz. Bunun devamı gelecek çünkü insanların ilgisi ve neşesi gerçekten güzel" diye konuştu.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE DÜZENLENEN FESTİVALE KATILAN VATANDAŞLAR, DOLU YAĞIŞINA ALDIRIŞ...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE DÜZENLENEN FESTİVALE KATILAN VATANDAŞLAR, DOLU YAĞIŞINA ALDIRIŞ ETMEDEN HORON TEPTİ.

SAKARYA RİZELİLER KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ŞEHİR MERKEZİNDE İLK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi
2
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi
3
Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi
4
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı
5
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü
6
Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar
7
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti