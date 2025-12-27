Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali

Adapazarı'da renkli görüntüler

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen festivalde vatandaşlar, dolu yağışına aldırış etmeden horon oynadı. Soğuk havada tulum ve kemençe eşliğinde çekilen horon, katılımcıların içini ısıttı.

Sakarya Rizeliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından şehir merkezinde ilk kez düzenlenen hamsi festivalinde, Gar Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşa 2 tona yakın hamsi ikram edildi.

Etkinlikte vatandaşlar, dolu yağışına rağmen müzik eşliğinde el ele tutuşup horon oynamaya devam etti. Dolu altında horon, festivalde renkli görüntüler oluşturdu.

Serhan Nizam etkinlikle ilgili, "Soğuk kış gününde içleri ısıtacak hamsi festivali düzenledik. Vatandaşlarında katılımı yoğun oldu ve iki ton hamsiyi de hemşerilerimize ikram etti" dedi.

Alptekin Ekşi ise, "Halkımıza soğuk kış gününde hamsi, tulum ve kemençe ile kültür birleşmesi yaşatıyoruz. Şuan dolu da yağsa hamsinin, kemençe ve tulumun sıcaklığı insanları ısıtıyor. Böyle bir etkinliği Sakarya’nın merkezinde ilk defa yapıyoruz. Bunun devamı gelecek çünkü insanların ilgisi ve neşesi gerçekten güzel" diye konuştu.

