Sakarya’da karla mücadele: 45 grup yoldan 33’ü ulaşıma açıldı

Sakarya’da kar yağışı sonrası 33 grup yolu ulaşıma açıldı

YOLBAK ve Büyükşehir ekipleri sahada: Çalışmalar sürüyor

Sakarya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler yoğun mesai yürütüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehir genelinde kapalı olan 45 grup yolundan 33’ünü temizleyerek trafiğe açtı.

Rapora göre, kapalı bulunan 12 güzergahta çalışmalar devam ediyor. Müdahaleye ilişkin değerlendirme Saat 13.30 itibarıyla hazırlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları Kocaali, Hendek, Akyazı, Geyve, Sapanca, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde yoğunlaştı.

Operasyon, 48 araç ve 100 kişilik kar timi ile sürdürülüyor. Kar küreme çalışmalarına, buzlanma riskine karşı eş zamanlı olarak tuzlama faaliyetleri de eşlik ediyor.

SAKARYA'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KAPANAN 45 GRUP YOLUNDAN 33’Ü ULAŞIMA AÇILDI. YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YOLBAK) EKİPLERİ, KAPALI BULUNAN 12 GÜZERGAHTA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.