Sakarya’da karla mücadele: 45 grup yoldan 33’ü ulaşıma açıldı

Sakarya’da kar yağışı sonrası kapanan 45 grup yolundan 33’ü açıldı; YOLBAK ekipleri 12 güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:37
Sakarya’da karla mücadele: 45 grup yoldan 33’ü ulaşıma açıldı

Sakarya’da kar yağışı sonrası 33 grup yolu ulaşıma açıldı

YOLBAK ve Büyükşehir ekipleri sahada: Çalışmalar sürüyor

Sakarya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler yoğun mesai yürütüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehir genelinde kapalı olan 45 grup yolundan 33’ünü temizleyerek trafiğe açtı.

Rapora göre, kapalı bulunan 12 güzergahta çalışmalar devam ediyor. Müdahaleye ilişkin değerlendirme Saat 13.30 itibarıyla hazırlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları Kocaali, Hendek, Akyazı, Geyve, Sapanca, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde yoğunlaştı.

Operasyon, 48 araç ve 100 kişilik kar timi ile sürdürülüyor. Kar küreme çalışmalarına, buzlanma riskine karşı eş zamanlı olarak tuzlama faaliyetleri de eşlik ediyor.

SAKARYA'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KAPANAN 45 GRUP YOLUNDAN 33’Ü ULAŞIMA AÇILDI. YOL BAKIM...

SAKARYA'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KAPANAN 45 GRUP YOLUNDAN 33’Ü ULAŞIMA AÇILDI. YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YOLBAK) EKİPLERİ, KAPALI BULUNAN 12 GÜZERGAHTA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

SAKARYA'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KAPANAN 45 GRUP YOLUNDAN 33’Ü ULAŞIMA AÇILDI. YOL BAKIM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akçadağ'da Kar 1 Metreye Ulaştı — Kırsalda Ulaşım Aksadı
2
Arnavutköy’de Karla Kaplanan Sokak Kayak Pistine Döndü — Dronla Görüntülendi
3
Aysel Nalbant Vefat Etti — KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın Acı Günü
4
Patnos'ta Kapanan Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açılıyor
5
Malatya’da Yüzyılın Konut Projesiyle Yeni Dönem: Ölmeztoprak’ın Değerlendirmesi
6
Kop Dağı Geçidi ve Bayburt-Araklı Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
7
Bitlis'te Kar Engeli: Ambulansa Karayolları Ekipleri Yetişti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları