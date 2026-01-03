DOLAR
Sakarya'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi, Ağaçlar Devrildi

Meteoroloji uyarısı sonrası Sakarya'da etkili olan kuvvetli rüzgar bazı ağaçları devirdi; Sapanca'da yol kapanmalar yaşandı, belediye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:58
Sakarya'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji'nin uyarısının ardından kuvvetli rüzgar etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar, Sakarya genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken, ağaçlarda devrilme tehlikesi oluştu.

Sapanca ilçesinde rüzgara dayanamayan bazı ağaçlar yola devrildi. Olay yerinde ayrıca bir durak tabelası da rüzgardan bağlı olduğu taşla birlikte yıkıldı.

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları keserek ve kaldırarak kısa sürede müdahale etti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

