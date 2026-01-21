Sakarya'nın Coğrafi İşaretli Ot Süpürgeleri: Son Ustalarla Tükeniyor

Elektrikli süpürgeler yüzünden popülaritesini kaybeden coğrafi işaretli ot süpürgeler, Sakarya'daki az sayıdaki usta tarafından 150 liraya üretiliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:12
Sakarya'nın coğrafi işaretli ot süpürgeleri yok oluyor

Coğrafi işaretli ot süpürgeler, elektrikli süpürgelerin ve temizlik robotlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tarihe karışma tehlikesiyle karşı karşıya. Sakarya'da bir avuç usta tarafından, bin bir emekle üretilen bu el işçiliği ürünler 150 liradan alıcı buluyor.

Mesleğin durumu

Elektrikli süpürgelerin yaygın olmadığı dönemlerde ev temizliğinin vazgeçilmezi olan ot süpürgeler, bugün popülaritesini kaybetti. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden biri olan Sakarya'da, mesleği sürdüren az sayıda usta kalmış durumda. Ustalar, babalarından öğrendikleri yöntemlerle üretimi sürdürmek için çabalıyor; ancak çırak yetişmemesi, mesleğin son dönemlerine girildiğini gösteriyor.

Üretim süreci

Süpürgelerin üretimi çok sayıda zahmetli aşamadan geçiyor: hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boy haline getirilmesi, tek tek ayrılması, taslak haline getirilmesi, tutma yerinin yapılması ve dikiş atılması. Ustaların el dokunuşuyla tamamlanan süpürgeler, ülkenin birçok şehrine gönderiliyor.

Ustaların sözleri

Selahattin Burucuoğlu (46 yıldır usta): "Bizim yaptığımız iş süpürgenin imalatı. Ot olarak geliyor, işlendikten sonra bizlere gelir. Dört aşamadan geçer ve süpürge haline gelir. Vatandaşlar bunu bahçesinde, balkonunu yıkarken kullanıyor. Eskiden alışık olan insanlar evinde bulunduruyor. Hanımlar, halıları dövüp arkasında bu süpürgelerle süpürürlerdi şimdi o durum kalmadı. Robotlar, elektrikli süpürgelerle süpürüyorlar, yıkama zamanı gelince de halı yıkamacılara veriyorlar."

Şaban Boşluk: "Eskiden fayans yoktu, haleflikseler vardı bu süpürgelerle iş görülürdü. Şimdi bunlar kalmadığı için bir süpürge iki ayda bitiyorsa şuan 3 yıl gidiyor bir ot süpürgesi. Bununda isteği azaldığı için bizde az üretim yapıyoruz. Biz emekliyiz, istek ve fırsat olunca gelip yapıyoruz, sürekli yaptığımız bir şey değil bu. Bu meslek bitti gibi bir şey, biz son demleriyiz. Eskiden 2 bin kayıtlı esnaf varken şuanda 50-60 esnaf kaldı. Bunlarda sürekli çalışan esnaf değil. Tüketemediğin bir ürünü yapıp kenara koysan ne olacak. Tamamıyla el sanatıyla yapılan bu meslek bitmeye yüz tutmuş bir meslek."

Yusuf Özbek (süpürge imalatçısı, 47 yaşında): "Baba mesleğim, babama da onun atasından kalma olarak sürdürüyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş bir meslek. Süpürge eskiden evin içindeydi şimdi dışarda kaldı. Eskiden teknoloji yoktu hanımlar, evin içinde kullanıyordu. Şuanda da Anadolu’nun kırsal kesimlerinde, belediyelerde, bazı işyerlerinde bu süpürgeler kullanılıyor. Talep yaklaşık 20 yıldan beri azaldı ve bizden çıkış fiyatı 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Ot süpürge ister istemez toz kaldırır ve hanımlar bunu istemez. Elektrikli süpürge ise kadın yürüyerek 10 dakikada bütün evi temizliyor, ot süpürgede bu biraz daha fazla zorlaşıyor. Geleceği yok bu mesleğim. Benim yaşım 47 ve benden sonra yapacak biri yok. Süpürgemizi teknolojik anlamda yenileme gibi bir durumda yok, kullanım alanı da dar. Biz biraz daha ayakta kalabilmek ve bu işi biraz daha sürdürebilmek istiyoruz."

Sonuç: El emeğiyle üretilen coğrafi işaretli ot süpürgeler, modern temizlik araçlarının gölgesinde varlığını sürdürmeye çalışıyor. Ustaların deneyimi ve üretim süreci korunmadıkça, bu geleneksel mesleğin geleceği belirsizliğini koruyor.

