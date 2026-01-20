Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Açık Kapı'da Vatandaşın Sesini Dinledi

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, "Açık Kapı Milletin Kapısı" buluşmasında vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi, çözüm için ilgili birimlere yönlendirme yaptı.

Açık Kapı Milletin Kapısı buluşmasında talepler doğrudan ele alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen "Açık Kapı Milletin Kapısı" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm için ilgili birimlere gerekli yönlendirmelerde bulundu.

"Her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. 7’den 70’e herkesin sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak görevimiz. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" dedi.

Güldoğan, vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin her türlü talep, öneri ve şikâyetlerini Açık Kapı birimi aracılığıyla iletebileceklerini de hatırlattı ve iletilen taleplerin ilgili birimlerce takibinin yapılacağını vurguladı.

