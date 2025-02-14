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SAMDOB, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' ile Sanatseverleri Buluşturdu

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini sahneye koyarak sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:53
SAMDOB, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' ile Sanatseverleri Buluşturdu

SAMDOB'dan İlk Gösterim

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunarak ünlü müzikal 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı sahnelendi. Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen tarafından kaleme alınan bu yapıt, Melih Kibar'ın ölümsüz müziği ve Çiğdem Talu'nun etkileyici sözleriyle hayat buldu.

Özverili Bir İşbirliği

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilen gösterimde, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe müzik düzenlemelerini yaparak eseri senfonik orkestraya uyarladı. Şahan Gürkan rejisör olarak, opera bale sahnesinde müzikalin dinamik yapısını sahneye taşıdı. Koreografi ise Şebnem Şenel tarafından hazırlandı.

Görsel ve İşitsel Sanatın Buluşması

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle imza attığı 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. İki perdelik bu komik müzikal, çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen olayları konu alıyor.

Yeniden İzleyiciyle Buluşacak

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan müzikal, yarın saat 15.00 ve 20.00'de, ayrıca 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koydu....

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koydu. Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, sanatseverlerden ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koydu....

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koydu. Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, sanatseverlerden ilgi gördü.

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