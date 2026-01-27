Samsun Büyükşehir'den 17 İlçede Ev İçi Tutunma Aparatı Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir’le Tutun, Güvende Kal" mottosuyla yürüttüğü ev içi tutunma aparatı kurulum hizmetini 17 ilçede genişleterek uygulamayı hayata geçiriyor. Proje, özel bireylerin günlük yaşamlarında daha fazla konfor ve güven sağlamayı amaçlıyor.

Engelsiz Samsun Vizyonuyla Ücretsiz Destek

Belediye, "Engelsiz Samsun" vizyonu doğrultusunda özel bireylerin evlerine ücretsiz olarak tuvalet ve banyolara dayanıklı ve güvenli tutunma aparatları, duvar kolları ile çeşitli yardımcı ekipmanlar montajı gerçekleştiriyor. Montajlar, alanında uzman ekipler tarafından titizlikle yapılıyor.

Projenin temel hedefi, özel bireylerin kendi yaşam alanlarında daha bağımsız ve güvenli hareket edebilmelerini sağlamak ve ev içinde sıkça karşılaşılan kazaların önüne geçilmesidir.

Başvuru ve İletişim

Ev içi tutunma aparatı kurulumu için başvurular, 17 ilçeden ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden alınıyor. Hizmet tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

