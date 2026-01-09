Samsun'da 15 Ton Miadı Dolmuş İlaç Elektriğe Dönüştürüldü

Samsun Eczacı Odası'nın düzenli imha operasyonu

Samsun Eczacı Odası, her iki yılda bir düzenlenen operasyon kapsamında eczanelerde biriken 15 ton miadı geçmiş ve bozulmuş ilacı oda merkezinde topladı.

Toplanan ilaçlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda lisanslı firmalar aracılığıyla imha edilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıkarıldı.

Odadan yapılan açıklamada, "Miadı geçen ilaçların usulüne uygun şekilde imha edilmesi, doğanın ve ekosistemin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Kontrolsüz biçimde çöpe atılan veya kanalizasyona dökülen ilaçlar, toprak, yeraltı suları ve su kaynaklarında kimyasal kirliliğe yol açarak canlı yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle miadı geçen ilaçların ilgili mevzuat ve çevre güvenliği kurallarına uygun şekilde imha edilmesi; doğal kaynakların korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve halk sağlığının güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Yapılan imha işlemleriyle birlikte zararlı maddelerin çevreye karışması engellenmiş ve elektrik enerjisine dönüştürülerek, sürdürülebilir çevre anlayışına katkıda bulunulmuştur" denildi.

SAMSUN ECZACI ODASI BİRİKTİRİLEN 15 TON MİADI GEÇMİŞ, BOZULMUŞ İLAÇLAR ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.