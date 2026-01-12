Samsun'da 2026 Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Alanları Belirlendi

Samsun Valiliği, 2026'da kullanılacak toplantı alanları, gösteri yürüyüş güzergahları ve afiş-pankart asma yerlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:53
Samsun'da 2026 alanları netleşti

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, 2026 yılında kentte kullanılacak toplantı alanları, gösteri yürüyüşü güzergahları ve afiş-pankart asma yerleri açıkladı. Düzenleme, il genelinde izin ve güvenlik süreçlerinin şeffaf yürütülmesini hedefliyor.

Toplantı Alanları

İlkadım: Cumhuriyet Meydanı, Tütün İskelesi.

Atakum: Atakum Amfi Tiyatro, Atakum Kent Meydanı, Çobanlı Halk İskelesi.

Canik: Doğupark Tenis Kulübü yanı.

Tekkeköy: Tekkeköy Belediyesi arkası açık otopark alanı.

Gösteri Yürüyüşü Güzergâhları

İlkadım: Cumhuriyet Caddesi, sahil yolu 1'inci kısım ve 2'nci kısım.

Atakum: Adnan Menderes Bulvarı 1 ve 2'nci kısım, İsmet İnönü Bulvarı.

Tekkeköy: Tekkeköy Belediyesi arkasındaki açık otoparka bağlanan yol.

Afiş ve Pankart Asma Yerleri

Afiş ve pankartlar, ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı üzeri, toplantı alanı çevresi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca (Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy Belediye Başkanlıkları) belirlenen alanlarda asılabilecek.

