Samsun'da Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı Tamamlandı

Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı sona erdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde aile eğitimi hedefiyle düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle tamamlandı.

Program, "Ailem Samsun" yaklaşımıyla aile içi ilişkileri güçlendirmeyi ve bilinçli, sağlıklı bir aile yapısının gelişimine katkı sunmayı amaçladı. Eğitimler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimler 18 Kasım – 26 Aralık tarihleri arasında Hazinedarzade Süleymanpaşa Kültür Evi’nde düzenlendi ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller tarafından ailelere; ebeveynlik sorumlulukları, aile içi iletişim, anne sağlığı ve çocuk gelişimi gibi konularda eğitimler verildi. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik pratik öneriler ve çözüm yolları hakkında bilgilendirildi.

Eğitimler boyunca aileler, merak ettikleri konuları doğrudan alanında yetkin isimlere sorma ve sorularına detaylı yanıt alma fırsatı da buldu. Etkinlik, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle başarılı bir şekilde sona erdi.

GÜÇLÜ BİR AİLE YAPISI VE SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMA HEDEFİYLE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN AİLE AKADEMİSİ GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCILARA SERTİFİKALARININ TAKDİM EDİLMESİYLE SONA ERDİ.