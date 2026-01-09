Samsun'da Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı Tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Aile Akademisi Güz Dönemi 18 Kasım–26 Aralık arasında tamamlandı; katılımcılara sertifikaları verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:19
Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı sona erdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde aile eğitimi hedefiyle düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Akademisi Güz Dönemi Eğitim Programı, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle tamamlandı.

Program, "Ailem Samsun" yaklaşımıyla aile içi ilişkileri güçlendirmeyi ve bilinçli, sağlıklı bir aile yapısının gelişimine katkı sunmayı amaçladı. Eğitimler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimler 18 Kasım – 26 Aralık tarihleri arasında Hazinedarzade Süleymanpaşa Kültür Evi’nde düzenlendi ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller tarafından ailelere; ebeveynlik sorumlulukları, aile içi iletişim, anne sağlığı ve çocuk gelişimi gibi konularda eğitimler verildi. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik pratik öneriler ve çözüm yolları hakkında bilgilendirildi.

Eğitimler boyunca aileler, merak ettikleri konuları doğrudan alanında yetkin isimlere sorma ve sorularına detaylı yanıt alma fırsatı da buldu. Etkinlik, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle başarılı bir şekilde sona erdi.

