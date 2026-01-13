Samsun’da Balkan Soğuğu: Ladik Akdağ’da Kar 50 cm

Balkan soğuğu Samsun’u etkiledi; Ladik Akdağ’da kar 50 cm’ye ulaştı, il genelinde okullar tatil edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:23
Samsun’da Balkan soğuğu etkili oluyor

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar çıktı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Samsun’da etkisini gösterdi. Ocak ayında yılın ikinci kez kar yağışının görüldüğü kentte, özellikle yüksek ve iç kesimlerde yoğun kar görüldü.

Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, sahil bölgelerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Günlük işleri için dışarı çıkan vatandaşlar ve kar lastiği takmayan sürücüler olumsuz hava koşullarında zor anlar yaşadı.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Bu gelişme sonrası olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde bugün okullar tatil edildi.

Vatandaşlar, mevsiminde yağan karın barajlar ve su sıkıntısı yaşayan şehirler açısından önemine dikkat çekerek, karın kuraklığa çözüm sağladığını, mikropları kırdığını ve beyaz örtünün insan psikolojisini olumlu etkilediğini belirtti.

Samsun’daki kar yağışı dronla görüntülendi; beyaz örtüyle kaplanan kentin üst kesimleri izleyenlere doyumsuz manzaralar sundu.

