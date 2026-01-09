Samsun'da Batı Çevre Yolu 10 Dakikaya İniyor — Yeşilkent Kavşağı Yılda 645 Milyon Lira Tasarruf

Samsun'da Batı Çevre Yolu 10 Dakikaya İniyor — Yeşilkent Kavşağı Yıllık 645 Milyon Lira Tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun'da temeli atılacak Batı Çevre Yolu ile şehir içi ve transit ulaşımda önemli kolaylıklar sağlanacağını, açılışı gerçekleştirilecek Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı ile de yıllık büyük tutarda tasarruf elde edileceğini açıkladı.

10 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek programda Bakan Uraloğlu, önce Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılışını yapacak, ardından Samsun Batı Çevre Yolu’nun temelini atacak.

Samsun Batı Çevre Yolu projesi

Uraloğlu, projenin teknik detaylarını aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Projemizi, 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Yol kapsamında toplam bin 757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 adet viyadük, 6 adet köprülü kavşak yer alacak" diye konuştu.

Ulaşımda hız ve ekonomik-k çevresel kazanımlar

Uraloğlu, projenin bölgesel entegrasyon ve lojistik akış üzerindeki etkilerine değinerek şunları söyledi: "Şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışını daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyonun güçlenmesiyle bölgesel ticarete ve turizme katkı sunacak. Batı Çevre Yolu’nun hayata geçirilmesiyle; 29,6 kilometre kat edilerek 40 dakikada geçilen mevcut yol yerine 16,3 kilometrelik çevre yolu ile 10 dakikada geçilen yeni bir güzergâh teşkil edilecek. Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 20 bin 472 ton azalacak" şeklinde konuştu.

Öne çıkan etkiler: Mevcut 40 dakikalık güzergâh 16,3 km ile 10 dakikaya inecek; yıllık toplam tasarruf 2 milyar 157 milyon lira, akaryakıt tasarrufu 342 milyon lira, karbon azaltımı 20 bin 472 ton.

Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu, Yeşilkent projesine ilişkin olarak şunları aktardı: "Şehrin hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan ulaşım ihtiyacını karşılayacak karayolu yatırımları kapsamında Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı’nı hayata geçirdik. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunan Yeşilkent Kavşağı, aynı zamanda Samsun’un merkez ilçeleri Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında bulunması bakımından her gün ortalama 50 bine yaklaşan araç trafiğine hizmet veriyor. Proje ile; mevcut kavşak, yapılan ilave imalatlar ve bağlantılarla yeniden düzenledik. Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı kavşak kolları ile birlikte toplam 9 kilometre uzunluğundadır. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı proje bünyesinde toplam 172 metre uzunluğunda 2 adet altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 adet ilave köprü, 29 metrelik 1 adet üstgeçit köprüsü inşa ettik. Projemiz ile zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 2 bin 700 ton azaltılacak" ifadelerini kullandı.

Yeşilkent faydaları: Kavşağın toplam uzunluğu 9 kilometre; yıllık tasarruf 645 milyon lira, akaryakıt tasarrufu 45 milyon lira, karbon azaltımı 2 bin 700 ton.

(FAU)

Samsun'da Batı Çevre Yolu 10 dakikaya inecek, Yeşilkent Kavşağı yıllık 645 milyon lira tasarruf sağlayacak