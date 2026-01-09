Samsun'da Batı Çevre Yolu 10 Dakikaya İniyor — Yeşilkent Kavşağı Yıllık 645 Milyon Lira Tasarruf Sağlayacak

Samsun'da Batı Çevre Yolu 10 Dakikaya İniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun programı kapsamında 10 Ocak Cumartesi günü Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, programın devamında Samsun Batı Çevre Yolunun temelini atacağını açıkladı.

Batı Çevre Yolu Projesi

Uraloğlu, projenin Karadeniz’in önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Samsun’da şehir içi ve transit trafiği düzenlemek amacıyla projelendiğini belirtti. Proje; 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilecek. Yol kapsamında toplam bin 757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 adet viyadük ve 6 adet köprülü kavşak yer alacak.

Samsun Batı Çevre Yolu, Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul’a yüksek standartlı bağlantı sağlayacak. Proje, şehrin batı aksındaki trafiği düzenleyerek şehir içi ulaşımı rahatlatacak ve bölgesel lojistik akışını hızlandıracak. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyonu güçlendirerek ticaret ve turizme katkı sunacak.

Batı Çevre Yolu sayesinde mevcut durumda 29,6 kilometre kat edilerek 40 dakikada geçilen güzergâh yerine, 16,3 kilometrelik yeni çevre yolu ile 10 dakikada geçiş sağlanacak. Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon emisyonu 20 bin 472 ton azalacak.

Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı Hizmete Açılıyor

Bakan Uraloğlu, şehirde artan ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı hakkında da bilgi verdi. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Ankara-İstanbul bağlantısındaki Yeşilkent Kavşağı, Samsun’un merkez ilçeleri Atakum ve İlkadım arasında önemli bir geçiş noktası olup, her gün ortalama 50 bine yaklaşan araç trafiğine hizmet veriyor.

Mevcut kavşak, yapılan ilave imalatlar ve bağlantılarla yeniden düzenlendi. Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı, kavşak kolları ile birlikte toplam 9 kilometre uzunluğundadır. Proje bünyesinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak toplam 172 metre uzunluğunda 2 adet altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 adet ilave köprü ve 29 metrelik 1 adet üstgeçit köprüsü inşa edildi.

Yeşilkent projesi ile zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlanacak ve karbon emisyonu 2 bin 700 ton azalacak.

