Adıyaman'da Öğrencilere Biyoçeşitlilik ve Doğa Bilinci Eğitimi

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doyran Köyü, Oluklu Köyü ve Milli İrade okullarında öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa bilinci eğitimi verdi.