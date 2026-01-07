Adıyaman'da Öğrencilere Biyoçeşitlilik ve Doğa Bilinci Eğitimi

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doyran Köyü, Oluklu Köyü ve Milli İrade okullarında öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa bilinci eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:09
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme semineri kapsamında, Doyran Köyü İlkokulu, Oluklu Köyü İlkokulu ve Milli İrade Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği

Programda biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa bilinci konuları ele alındı. Görevliler, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrenci Katılımı ve Yetkili Açıklamaları

Eğitimler sırasında öğrencilerin konuya yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Yetkililer, doğa bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim programlarının belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

