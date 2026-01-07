Adıyaman'da Öğrencilere Biyoçeşitlilik ve Doğa Bilinci Eğitimi
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme semineri kapsamında, Doyran Köyü İlkokulu, Oluklu Köyü İlkokulu ve Milli İrade Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitimin İçeriği
Programda biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa bilinci konuları ele alındı. Görevliler, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.
Öğrenci Katılımı ve Yetkili Açıklamaları
Eğitimler sırasında öğrencilerin konuya yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Yetkililer, doğa bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim programlarının belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.
