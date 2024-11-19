Samsun'da Türk Dünyası Topluluğu Konseri Heyecanı

Samsun'da Türk Dünyası Topluluğu Konseri Düzenlendi

Samsun, 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı. Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilerek, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın katkılarıyla gerçeğe dönüştü. Bu özel konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü altında bulunan Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sahne aldı.

Konserde Neler Oldu?

Türk dünyasına ait çeşitli ezgi, türkü ve şarkıların seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Etkinliğe, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katılarak, etkinliği destekleyen konuklar arasında yer aldılar.

Öğrencilerin ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu konser, Türk kültürünün zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Topluluğu Konseri düzenlendi. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sahne aldı.

Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Topluluğu Konseri düzenlendi. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sahne aldı.