Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Düğün' Balesi ile Sanatseverleri Buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Dikkat Çeken Prömiyer

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'Kanlı Düğün' balesinin dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu. İspanyol şair Federico Garcia Lorca’nın ünlü oyunundan uyarlanan bu eser, modern bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Özgün Müzikler ve Dramaturji

İki perdelik bu bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sergilendi. Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan’a ait olan Kanlı Düğün, yönetmen Görkem Cengiz tarafından sahneye konuldu.

Eserin müzikleri ise Tulio Gagliardo tarafından bestelendi. Gagliardo, İspanya’nın farklı bölgelerinden ritimleri harmanlayarak esere derinlik kattı. Orkestranın şefliğini ise Canan Ünal üstlendi.

İnşa Edilen Eserin Detayları

Bale için çalışan toplam 120 kişi arasında orkestra, teknik ekip ve bale sanatçıları yer aldı. Dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren üstlendi.

Yoğun İlgi ve Gelecek Gösterimler

Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan bu iki perdelik bale, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü ve kapalı gişe sahne aldı. Etkinliğe Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

'Kanlı Düğün', 3, 6 ve 22 Şubat tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesinin dünya prömiyerini yaptı. İki perdelik balenin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesinin dünya prömiyerini yaptı. İki perdelik balenin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.