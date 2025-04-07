Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Düğün' Balesini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Etkileyici Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Kanlı Düğün' balesini sanatseverlerle buluşturdu. İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın eserinden uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımın iç içe geçtiği bu modern başyapıt, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.

Koreografi ve Müzik

Balenin koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a aitken, eserin yönetmenliğini Görkem Cengiz üstlendi. Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal gerçekleştirdi.

Yaratıcı Tasarımlar

Toplamda 120 kişinin görev aldığı bu etkileyici eser, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyon tasarımı Ahmet Şeren tarafından hazırlandı.

Trafik Sahnesi

İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Balenin bir diğer gösterimi ise 10 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturdu. İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımın iç içe geçtiği modern başyapıt olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden seyircilerin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturdu. İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımın iç içe geçtiği modern başyapıt olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden seyircilerin beğenisine sunuldu.